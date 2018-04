Van Gerwen zet vraagtekens bij opzet Premier League: 'Waken voor overkill'

Liever had de Vlijmenaar gezien dat er geen knock-outfase aan te pas kwam in de Premier League. ,,Van mij mag het stoppen als iedereen een of twee keer tegen elkaar heeft gegooid. Als ik eerste word, heb ik in het finaleweekend alleen iets te verliezen. Wat is dan het voordeel voor mij om eerste te worden? Je krijgt meer geld en speelt tegen de nummer vier, maar dat wordt waarschijnlijk Gary Anderson. PSV hoeft toch ook niet meer tegen nummer vier Feyenoord te spelen in de play-offs? Je moet waken voor overkill."

Nummer één

Niet alleen in de Premier League, ook op de Order of Merit (wereldranglijst op basis van prijzengelden in de laatste twee jaar) is Van Gerwen voorlopig onaantastbaar. Bang voor de mannen die hem bedreigen is hij naar eigen zeggen niet. ,,Als ze bij mij in de buurt komen, dan ga ik gewoon meer toernooien gooien. Dan zorg ik wel dat ze me niet inhalen. Ik wil nummer één blijven tot het moment dat ik stop."