Van Gerwen zonder problemen door in World Grand Prix

Beul Van Gerwen onderuit tegen Anderson in CL of Darts

23 september Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de Champions League of Darts. De Brabantse nummer 1 van de wereld ging vanavond na een spannende halve eindstrijd onderuit tegen Peter Wright: 11-9. Die moest vervolgens in de finale zijn meerdere erkennen in Gary Anderson.