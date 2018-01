Veenstra als laatste Nederlander uitgeschakeld op Lakeside

Noppert en Mandigers niet naar kwartfinales op Lakeside

10 januari Danny Noppert heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het BDO WK darts. De Nederlandse darter verloor vanmiddag in Frimley Green met 4-1 in sets van de als tweede geplaatste Engelsman Mark McGeeney, die in de eerste ronde publiekslieveling en oud-wereldkampioen Martin 'Wolfie' Adams had uitschakelde.