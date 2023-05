Vochtige ogen Michael van Gerwen, kippenvel bij Danny Noppert en de druk voor eigen publiek

met video Anticlimax in ‘winderig’ Ahoy: vroege exit Michael van Gerwen tegen uiteinde­lij­ke winnaar Nathan Aspinall

De Premier League-avond in Rotterdam is uitgelopen op een enorme anticlimax voor Michael van Gerwen en het Nederlandse publiek. Mighty Mike verloor direct in zijn kwartfinalewedstrijd van Nathan Aspinall (5-6). De Nederlander miste zijn topvorm en The Asp maakte daar gebruik van. Later won de Engelsman ook nog van Dimitri Van den Bergh en Gerwyn Price en greep zo de avondzege in Ahoy, waar meerdere darters klaagden over de wind die in de zaal stond.