Voormalig WK-finalist Hamilton voor even weg bij PDC: 'Het is een pauze'

Op Twitter plaatste de 50-jarige Hamilton, ooit vijfde op de PDC Order of Merit (wereldranking), een verklaring waarom hij kiest voor een -tijdelijke- overstap naar de BDO. ,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet zal meedoen aan de PDC Q-School in 2018. Ik moet eerst alles op een rijtje krijgen voordat ik weer ga deelnemen aan het intense programma.''



,,In 2018 ga ik terug naar de basis. Meer oefenen, meer lokale wedstrijden spelen, zodat ik terugkeer op het niveau van tussen 2011 en 2014. Ik heb ook besloten deel te nemen aan een aantal BDO-toernooien. Ik wil mijn vertrouwen weer terugkrijgen, maar dat kan alleen als het darts minder intensief is.'' Hamilton benadrukt dat de korte overstap niet het einde van zijn carrière bij de Professional Darts Corporation betekent: ,,Dit is niet het einde van mijn tijd bij de PDC. Het is een pauze. In 2019 hoop ik terug te keren door middel van een frisse start, vol zelfvertrouwen en in optimale gezondheid. Soms moet je een stap terug zetten om er vervolgens weer twee vooruit te zetten.''