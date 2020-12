Warmhoudzakjes en energietabletten helpen Van der Voort ronde verder

Door Max van der Put



Van der Voort baalde ervan dat hij na twee uitstekende sets het heft uit handen had gegeven. ,,Ik liet hem gewoon terug in de wedstrijd komen. Onnodig. In de vorm waarin Nathan al een tijdje verkeert, wist ik dat ik kansen zou krijgen. Dat gebeurde ook, maar bijna liet ik het nog misgaan.”



Nadat Aspinall was teruggekomen tot 2-2, herpakte Van der Voort zich. ,,Het was lekker voor mij dat er na die vierde set weer een pauze was. Hij zat net lekker in zijn ritme. In die pauze heb ik even een handdoek over mijn kop gedaan en tegen mezelf gezegd dat er zeker nog kansen zouden komen. Hij zou het echt niet clean gaan afmaken. Ik moest er vol druk op blijven zetten. Ik voelde dat ik ook wat minder energie had op dat moment. Toen heb ik effe een Dextrootje genomen, zo’n zuigtabletje. Of dat er voor heeft gezorgd weet ik niet, maar daarna voelde ik me weer wat beter. Je moet toch iets als het even wat minder gaat.”