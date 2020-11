Wattimena grijpt net naast winst eerste toernooi Winter Series

Poll Hebben we het beste van Van Gerwen al gezien? ‘Hij doet er minder voor’

26 juli Precies vijf jaar geleden won Michael van Gerwen als eerste Nederlander ooit de World Matchplay. Het waren jaren van ongekende en oneindig lijkende weelde. Hoe anders is dat anno 2020, waarin de topdarter in een diepe vormdip verkeert en tijdens de World Matchplay in de tweede ronde naar huis werd gestuurd. Hebben we het beste van Mighty Mike gezien?