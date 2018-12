Wattimena krijgt matchdart, maar verliest na thriller van Gary Anderson

Wattimena nam nog we de leiding door de eerste set te pakken. Anderson stoomde daarna door naar 3-1 in sets, al had de Nederland één kans om de stand gelijk te trekken. Hij miste echter op bulls-eye. De Schot zag Wattimena daarna op sensationele wijze terugkomen tot 3-3. In de spannende en beslissende set begon Wattimena sterk. Bij 3-3 in legs kon hij 170 uitgooien, maar mij miste na twee keer triple-20 de bulls-eye. Anderson brak en gooide de partij daarna overtuigend uit.



Anderson werd in 2015 en 2016 wereldkampioen. In 2015 versloeg hij Phil Taylor in de finale, een jaar later Adrian Lewis.