Wattimena door na spektakelstuk

Taylor: Het vuur is verdwenen, het maakt me kapot

0:23 Na afloop van zijn met 3-1 gewonnen partij tegen Chris Dobey wilde Phil Taylor niet met de pers praten. Via de PDC kwam er toch een mini-reactie. Daarin stelt de 16-voudig wereldkampioen dat hij niet in goeden doen is. ,,Het is vreselijk, het maakt me kapot.”