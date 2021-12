Wéér geen wereldtitel is Michael van Gerwen-onwaardig

WK darts Hun bijnamen, ranking en aantal WK-deelnames: dit zijn de Nederland­se darttroe­ven

Uiteraard doet drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen mee aan het WK darts. Maar er zijn nog negen Nederlanders die vanaf woensdag acte de présence geven. We stellen ze voor in kleine profieltjes en wie treffen ze in de eerste of tweede ronde. Het WK in het Alexandra Palace in Londen duurt tot 3 januari.

14 december