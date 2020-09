Weer vroege aftocht van Van Gerwen

De verjaardag van… Raymond van Barneveld: ‘Londen is nu een spookstad, gewoon dood’

20 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Raymond van Barneveld (53), de voormalige wereldkampioen darts die merkt dat het leven in Engeland nog meer stilstaat dan in Nederland.