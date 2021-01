Wereldkampioen Price uitgeroepen tot darter van het jaar, Van Duijvenbode grijpt net mis

De afgelopen jaren was de prijs van speler van het jaar steeds naar de Brabander Michael van Gerwen gegaan. Mighty Mike schreef de titel tussen 2015 en 2019 onafgebroken op zijn naam. De laatste die Van Gerwen van de troon afhield, was Gary Anderson in 2014. De Schotse darter deelde de verkiezing overigens in 2015 met De Groene Sloopkogel.