Wie stopt Van Gerwen bij vijftiende editie Premier League?

Van Gerwen is de topfavoriet om voor de vijfde keer de Premier League te winnen. De Vlijmenaar kroonde zich begin dit jaar tot wereldkampioen en won afgelopen weekeinde de Masters. Zonder geweldig te spelen rekende hij in de finale af met James Wade, die de Premier League in 2009 op zijn naam schreef en er dit jaar ook weer bij is. Samen met Raymond van Barneveld zijn zij de enige oud-winnaars op de deelnemerslijst.



Gary Anderson won het toernooi in 2011 en 2015, maar door een rugblessure is hij er dit jaar niet bij. De PDC heeft niet voor één vervanger gekozen - Simon Whitlock zou op basis van zijn ranking een logische vervanger zijn, maar voor liefst negen extra deelnemers. Zij komen allemaal stuk voor stuk in actie om de plaats van Anderson op te vullen. Punten voor de Premier League kunnen zij niet verdienen, wel een geldbedrag van 2500 pond per gewonnen wedstrijd.

Speelsteden:

Newcastle - donderdag 7 februari

Glasgow - donderdag 14 februari

Dublin - donderdag 21 februari

Exeter - donderdag 28 februari

Aberdeen - donderdag 7 maart

Nottingham - donderdag 14 maart

Berlijn - donderdag 21 maart

Rotterdam - woensdag 27 maart

Rotterdam - donderdag 28 maart (Judgement Night)

Belfast - donderdag 4 april

Liverpool - donderdag 11 april

Cardiff - donderdag 18 april

Birmingham - donderdag 25 april

Manchester - donderdag 2 mei

Sheffield - donderdag 9 mei

Leeds - donderdag 16 mei

Londen - donderdag 23 mei

Volledig scherm Gary Anderson doet door een rugblessure niet mee. © LAWRENCE LUSTIG

Chris Dobey mag van de negen vervangers het spits afbijten. Donderdagavond gooit hij tegen Mensur Suljovic, de nummer acht op de Order of Merit. BDO-kampioen Glenn Durrant komt een week later in actie tegen Daryl Gurney. ‘The Black Cobra’ Jeffrey de Zwaan en de Belg Dimitri Van den Bergh komen op woensdag 27 en donderdag 28 maart in actie in Ahoy. Van den Bergh speelt op woensdagavond tegen Wade, De Zwaan speelt een dag later voor zijn thuispubliek tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Afgelopen WK werd De Zwaan door Cross nog uitgeschakeld op het WK.



Van Gerwen, Cross en Peter Wright wisten zich op basis van de wereldranglijst te kwalificeren voor de Premier League Darts. Daryl Gurney, Michael Smith, Gerwyn Price en Wade kregen van de dartsbond een wildcard uitgereikt. Sky Sports, verantwoordelijk voor alle live-uitzendingen, gaf de twee invitaties aan Suljovic en Van Barneveld. Voor de Hagenaar is de Premier League Darts een afscheidstournee, want na het komende WK stopt hij ermee. Het wordt zijn veertiende deelname.

Volledig scherm Raymond van Barneveld in een kolkend Ahoy. © orange pictures

Terugkomend op de openingsvraag: wie stopt Michael van Gerwen? Op papier zijn Smith en Wright de grootste uitdagers. Smith werd vorig jaar in de finale van de Premier League verslagen door Van Gerwen met 11-4 en Wright was een jaar eerder dicht bij de winst: 11-10. Afgelopen WK haalde Smith verrassend de finale in Alexandra Palace, maar was hij in de finale verre van opgewassen tegen de Nederlander. Wright is al een tijdlang ernstig op zoek naar zijn vorm van weleer.



Het korte spelformaat (7 legs nodig om te winnen, gelijkspel bij 6-6) spreekt in het voordeel van de outsiders. Morgenavond moet Van Gerwen gelijk aan de bak en wacht een ontmoeting met Smith. Van Barneveld gooit tegen Wade. De andere wedstrijden: Price-Gurney, Dobey-Suljovic en Cross-Wright.

Programma 1e speelronde:

20:10 uur: James Wade - Raymond van Barneveld

20:50 uur: Gerwyn Price - Daryl Gurney

21:30 uur: Chris Dobey - Mensur Suljovic

22:10 uur: Michael van Gerwen - Michael Smith

22:50 uur: Peter Wright - Rob Cross