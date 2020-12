Wisselvallige Wattimena als vijfde Nederlander naar laatste 32

Darts Wie is Niels Zonneveld, de eerste Nederlan­der die speelt op het WK darts?

16 december Met de eerste deelname van Niels Zonneveld aan het WK darts gaat naar eigen zeggen ‘een jongensdroom’ in vervulling. Het scheelde niet veel of de 22-jarige debutant was niet op dit toernooi. Vandaag speelt hij zijn eerste partij tegen de Ierse William O’Connor, ondanks dat een coronabesmetting bijna roet in het eten gooide.