WK-exit voor Danny Noppert na 'wespincident': 'Mijn familie lacht zich altijd scheel om mijn reactie’

Met videoDanny Noppert is er niet in geslaagd om zich als eerste Nederlander te plaatsen voor de vierde ronde van het WK darts. Een 2-0 voorsprong in set verdween als sneeuw voor de zon voor de Fries, die met 2-4 onderuit ging. Ook Gary Anderson kon inpakken, terwijl José de Sousa opnieuw de rug rechtte.

Tegen de Schot Alan Soutar schoot Noppert vanmiddag uit de startblokken. In de eerste leg gaf The Freeze direct zijn visitekaartje af met acht triples en daarmee een break. En in een mum van tijd had hij de eerste twee sets te pakken (3-1 en 3-0), met een fraai moyenne van 101.

Dat hoge moyenne kon de Fries niet vasthouden. Hij verloor de derde set, waarna zijn gemiddelde was gezakt naar 94.5. In die set vloog er een wesp rond Noppert, die er echter pas door uit zijn concentratie raakte toen de arbiter het beest van hem af probeerde te slaan.

Soutar, die in de vorige ronde de als 24ste geplaatste Daryl Gurney had uitgeschakeld, sloeg meteen toe en pakte de derde én de vierde set (1-3 en 0-3). De vijfde set mocht hij zelf beginnen en won hij ook, waarna hij Noppert direct brak in de eerste leg van de zesde set. Dat kwam de Nederlander niet meer te boven, waardoor hij toch wel enigszins verrassend uit het WK ligt.

Dat hij een 2-0 voorsprong in sets zag veranderen in een 2-4 nederlaag, daar is Noppert ‘nog wel even zuur van’. ,,Maar er zijn hier veel darters en iedereen wil wereldkampioen worden. Ik probeer positief te blijven denken. Dat geeft mij kracht. Ik ga met opgeheven hoofd richting het volgende toernooi.” De wesp waar het tijdens en na de wedstrijd zoveel over ging, had hij niet eens gezien. ,,Als ik het wél had geweten, dan had ik anders op het podium gestaan. Want ik heb grote angst voor wespen. Mijn hele familie lacht zich scheel om mijn reactie als er een wesp bij mij de buurt komt.”

Volledig scherm Danny Noppert baalt. © Simon O’Connor/PDC

Maar Noppert kon ook alweer snel relativeren. ,,Dit is natuurlijk een tegenvaller, maar over het hele jaar ben ik super tevreden. En vier jaar geleden droomde ik er nog van om op het WK te staan. Ik denk liever zo dan dat ik mezelf in de put praat.”

Volledig scherm Spierballentaal van Alan Soutar. © Simon O’Connor/PDC Zo ging Noppert naar huis en schaarde Soutar zich bij de laatste 16. In die ronde gaat hij spelen tegen de Duitser Gabriel Clemens, die gisteren in een thriller de baas was over de Welshman Jim Williams (4-3). ,,Na die 2-0 dacht ik dat ik met 4-0 ging verliezen. Ik schaamde me voor mezelf", vertelde Soots voor de camera van Viaplay. Daarna won Noppert echter nog maar twee legs. ,,Twee legs? No way! Hij viel van een enorme klif af. Normaal gesproken laat ik veel betere cijfers zien, maar hier ben ik heel blij mee.”

Leerling Dobey verslaat meester Anderson

Maar de middagsessie was nog niet voorbij en daarmee ook de verrassingen niet. Chris Dobey stuurde namelijk zijn mentor Gary Anderson met 4-1 naar huis, wat niemand had kunnen denken na de wervelende eerste set van de Schot aan dik 115 punten gemiddeld. Daarna draaide de partij echter al snel. Dobey nam het heft in handen, was een paar keer dodelijk met finishen en liep weg bij The Flying Scotsman. De tweevoudig wereldkampioen zag Hollywood niet meer terug, ook al had hij een hoger gemiddelde én uitgooipercentage. Dobey zal een kwartfinaleplaats ruiken, want in de volgende ronde treft hij de winnaar van de partij tussen Rob Cross en Mervyn King.

Nieuwe comeback van ‘The Special One’

In de eerste partij van de middag was het José de Sousa die José de Sousa-dingen deed en zichzelf daarmee in de problemen bracht. Hij gooide zich ‘dood’, rekende slecht en miste op het belangrijke moment pijlen op de dubbels. Daardoor leverde hij de eerste set in bij Ryan Searle, die ook met de volgende twee sets aan de haal ging. Maar The Special One gaf niet op, zoals hij dat in de vorige ronde ook niet tegen Simon Whitlock had gedaan bij een 2-0 achterstand.

De Sousa rechtte wederom de rug en pakte set na set terug, nadat zijn tegenstander in de vijfde set al een wedstrijdpijl had laten liggen. De Portugees was op dit moment duidelijk de betere speler en trok het weer helemaal gelijk, om zijn comeback in een merkwaardige leg die illustratief was voor de wedstrijd uiteindelijk compleet te maken. ,,Ik had niets te verliezen”, aldus de volgende tegenstander van Barney-beul Gerwyn Price. ,,Mijn dubbels waren bagger. Zodra ik die meer begon te raken, keerde de wedstrijd. Ik ben blijven vechten en kon hem onder druk zetten. Daardoor miste hij.”

Uitslagen middag 28 december

Derde ronde

• Ryan Searle - José de Sousa 3-4

• Danny Noppert - Alan Soutar 2-4

• Gary Anderson - Chris Dobey 1-4

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

