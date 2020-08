Wright gooit eerste op tv vertoonde 9-darter uit zijn lange loopbaan

Pijnlijke nederlaag Wattimena Van Gerwen verliest voor tweede avond op rij in de Premier League

27 augustus Michael van Gerwen is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Premier League. De darter moest met 4-7 zijn meerdere erkennen in Gary Anderson. 'Challenger’ Jermaine Wattimena ging pijnlijk met 7-0 onderuit tegen Gerwyn Price.