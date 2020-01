Wright verdient de titel, maar waar blijven de jonkies?

Video Van Gerwen geeft zichzelf toch nog een 7,5 na verloren WK-finale

2 januari Gevraagd naar welk cijfer hij zichzelf geeft voor zijn prestatie in de verloren WK-finale, was Michael van Gerwen behoorlijk mild. ,,Een acht”, zei hij in eerste instantie. ,,Maar na verbaasde blikken tegenover zich, deed hij daar een half puntje vanaf.