Zijn er ook volgend jaar nog drie Nederlanders op het WK?

Vanmiddag: Vincent van der Voort - Daryl Gurney

De dag begint vanmiddag met de wedstrijd tussen Vincent Van der Voort en Daryl Gurney (13.10 uur). De Nederlander, die hevig klaagde dat het te koud was in het Ally Pally, stuntte dinsdag door Nathan Aspinall uit te schakelen (4-2). The Dutch Destroyer zag gisteren vanaf zijn hotelkamer hoe Gurney Chris Dobey vermorzelde (4-1). Van der Voort treft in Gurney een lastige tegenstander die 16 plekken hoger staat op de Order of Merit (27ste en 11de). Wel zijn de twee aan elkaar gewaagd. Van de acht duels wonnen ze allebei vier keer. Van der Voort versloeg dit jaar de Noord-Ier al eenmaal. In de World Matchplay werd het 11-5.

Vanavond: Dirk van Duijvenbode - Glen Durrant

Van Duijvenbode lijkt dit WK echt naam te maken. Dit komt deels door zijn sterke spel, deels door zijn bijzondere imago. Hij baarde al opzien door na de tweede ronde een bizar interview af te leggen bij RTL 7, maar door zijn fascinatie met de aubergine wordt hij bestempeld als een ware cultheld. Een zege op Durrant (vanavond om 19.10 uur) kan de hype rond Aubergenius nog groter maken. Van Duijvenbode, de laagst geklasseerde speler van de laatste 16 (43ste), speelde dit jaar al drie keer tegen de Brit. Hij won slechts een partij. Wellicht dat de ‘flow’ die de 28-jarige bij zich draagt, helpt om door te stoten tot de kwartfinale.

Stephen Bunting - Ryan Searle

Het Engelse onderonsje tussen Bunting en Searle is het tweede duel in de middagsessie in het Alexandra Palace. The Bullet, zoals Bunting wordt genoemd, leverde gisteren tegen James Wade een topprestatie. Hij kwam terug na een 2-0 achterstand en overleefde een 9-darter. Searle, die Jeffrey de Zwaan simpel uitschakelde (3-0), verbetert bij een zege zijn persoonlijke record. Heavy Metal, die na Van Duijvenbode de laagst geklasseerde speler is (39ste), evenaarde zijn beste prestatie (2019) door het bereiken van deze ronde. Verbetert de Brit vanmiddag ook zijn persoonlijke record?

Devon Peterson - Gary Anderson

Het laatste duel in de middagsessie is het duel tussen Petersen en Anderson. Voor de laatstgenoemde voelt dit al als een zege. De Schot was na de wedstrijd met Mensur Suljovic furieus, omdat zijn Oostenrijkse tegenstander volgens hem te veel tijd nam om te gooien. The Flying Scotsman dreigde zelfs met stoppen met darts als dit vaker zou gebeuren. Met Devon Petersen treft Anderson een perfecte tegenstander. De Zuid-Afrikaan gooide gisteren op hoog tempo zijn pijlen vanaf het Oche het bord in bij de 4-0 zege op Jason Lowe. Nu is het afwachten of Anderson niet furieus wordt van het resultaat tegen The African Warrior.

Gerwyn Price - Mervyn King

Welshman Gerwyn Price is een van de vier spelers uit de top 10 van de Order of Merit die nog actief is op het WK. De nummer drie van de wereld is misschien wel dé uitdager van Michael van Gerwen dit toernooi, maar daarvoor moet de Welshman vanavond, in de tweede partij in de avondsessie, eerst afrekenen met Mervyn King. De Engelsman versloeg in de vorige ronde de Portugees Jose Oliviera de Sousa met een waanzinnige 4-0 zege, van de vijf eerdere confrontaties won de 54-jarige ook de meeste wedstrijden (3-2).

Dave Chisnall - Dimitri van den Bergh

De overige twee top-10 spelers (Michael van Gerwen is de vierde) sluiten deze darts-dag af. Beide spelers schakelden in de vorige ronde een Nederlander uit. De Brit Chisnall (8ste) versloeg gisteren Danny Noppert met 4-2, de Belg Van den Bergh (9de) Jermaine Wattimena met 4-0. Gezien het verleden is Chisnall de favoriet, hij versloeg de Belg al in vier van de vijf wedstrijden die de twee speelden. De winnaar speelt in de kwartfinale tegen drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen.

