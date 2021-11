Zware klus Raymond van Barneveld op WK darts, Michael van Gerwen verwacht weinig problemen

Raymond van Barneveld is bij de loting voor het WK darts gekoppeld aan de Filipijn Lourence Ilagan. Mocht de vijfvoudig wereldkampioen zijn partij winnen, dan wacht hem in de tweede ronde niemand minder dan Rob Cross. Michael van Gerwen mag niet klagen. Hij heeft in de eerste ronde een bye en krijgt bij zijn eerste optreden te maken met Chas Barstow of John Norman jr.

,,Ik ken beide jongens eigenlijk niet, dus normaal gesproken mag het niet veel problemen opleveren. Maar daar schuilt ook wel enigszins het gevaar”, reageerde Van Gerwen tegenover RTL7. ,,Van Ilagan heeft Raymond ook nog niet zomaar gewonnen. Maar Raymond blijft natuurlijk Raymond”, ging hij ook kort in op de eerste tegenstander van Van Barneveld.

,,Het blijft toch altijd wel spannend”, reageerde Van Barneveld op de loting. ,,Lourence gooit in een vrij rustig tempo, waar ik niet zo’n voorstander van ben. Ik ga toch wel degelijk gefocust naar die wedstrijd toe. Maar ik ben vrij happy met de loting.” Ilagan is geen onbekende, zo speelde de 43-jarige op het WK van 2019 al eens tegen Vincent van der Voort. Ilagan verloor die partij met 1-3 in sets.

Van Barneveld durft nog niet verder te kijken naar een mogelijke clash met Cross, de wereldkampioen van 2018. ,,Hij heeft dit jaar met de Europese titel voor het eerst weer eens van zich laten horen. Ik heb hem wel verslagen op de Pro Tour. Maar de laatste WK’s heb ik niet eens de eerste ronde overleefd, dus ik kijk het liefst niet veel verder. Ik ga in elk geval met veel zin naar het WK toe.” ‘Barney’ zit overigens ook in hetzelfde kwart als Van Gerwen, die hij op z'n vroegst in de kwartfinales kan ontmoeten.

Overige Nederlanders

Van Gerwen (3de), Dirk van Duijvenbode (17de), Danny Noppert (18de) en Vincent van der Voort (29ste) hebben in Londen bij het WK een beschermde status en stromen pas in de tweede ronde in. De overige zes Nederlanders moeten in het deelnemersveld van 96 spelers al in de eerste ronde aan de bak.

Van Duijvenbode treft de winnaar van de partij tussen landgenoot Jermaine Wattimena en Boris Koltsov. De 29-jarige Westlander beleefde vorig jaar zijn grote doorbraak en bereikte op het WK de kwartfinales, waarin hij uiteindelijk door Gary Anderson werd uitgeschakeld. Noppert moet het opnemen tegen Jason Heaver of Juan Rodriguez, die elkaar in de eerste ronde treffen. Van der Voort speelt tegen de winnaar van Adam Hunt versus Boris Krcmar.

Meulenkamp tegen Lisa Ashton

Ron Meulenkamp zag Lisa Ashton, één van de twee vrouwelijke deelnemers, als tegenstander uit de koker komen. ,,Verrassend, hier reken je toch niet echt op”, zei Meulenkamp tegenover RTL7. ,,De zaal zal natuurlijk losgaan. Ik kijk er heel erg naar uit. Wie er ook staat, je moet er mee dealen.”

Lisa Ashton

Fallon Sherrock werd gekoppeld aan oudgediende Steve Beaton, die in 1996 de wereldtitel bij de BDO veroverde. De Britse dartsensatie haalde dit jaar de finale van de Nordic Darts Masters, waarin ze verloor van Van Gerwen. Sherrock wist vorig jaar als eerste vrouw een wedstrijd op een PDC WK te winnen. Ze zegevierde uiteindelijk zelfs twee keer (tegen Ted Evetts en Mensur Suljovic), waarna ze in de derde ronde verloor van Chris Dobey.

Maik Kuivenhoven krijgt in Londen te maken met Ky Smith. Martijn Kleermaker, die vorig jaar het WK miste vanwege een coronabesmetting, werd gekoppeld aan John Michael. De laatste Nederlander Chris Landman wacht bij zijn debuut een ontmoeting met Scott Mitchell.

Raymond van Barneveld

Terugkeer Van Barneveld

Van Barneveld keert na een afwezigheid van twee jaar weer terug op het WK. De 54-jarige Hagenaar beëindigde begin dit jaar zijn pensioen en pakte de pijlen weer op. Via de Q-school haalde hij de benodigde PDC-tourkaart en vervolgens won ‘Barney’ in februari direct een vloertoernooi. Inmiddels is hij weer opgeklommen naar de 68ste positie op de zogenoemde Order of Merit. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Aan zijn laatste WK-deelname bewaart de vijfvoudig wereldkampioen weinig goede herinneringen. De onbeduidende Darin Young schakelde hem in december van 2019 direct uit en bezorgde de Nederlander op die manier een dramatisch afscheid. Na afloop haalde Van Barneveld zichzelf helemaal naar beneden. ,,Ik had alle hoop op dit WK, maar dan lig ik er na de eerste ronde al uit. Verschrikkelijk. Ik walg van mezelf.”, sprak hij toen.

Na een break van iets meer dan een jaar is Van Barneveld, met aan zijn zijde vriendin Julia, naar eigen zeggen een ander persoon en heeft een nieuwe verfrissende start gemaakt. Door op de ProTour Order of Merit bij de beste 32 te staan, kwalificeerde hij zich voor het wereldkampioenschap. Nu begint zijn nieuwe avontuur in Alexandra Palace dus met een partij tegen Ilagan.

Michael van Gerwen

Drie wereldtitels Van Gerwen

Van Gerwen won het WK in 2014, 2017 en 2019. De 32-jarige Vlijmenaar sneuvelde bij de vorige editie in de kwartfinales en twee jaar geleden verloor hij in de eindstrijd van Peter Wright. Van Gerwen zit niet in de beste fase van zijn carrière. Zo raakte hij afgelopen weekeinde ook de laatste majortitel (Players Championship Finals), die hij nog in zijn bezit had, kwijt. Neemt niet weg dat hij als nummer 3 van de wereld nog altijd tot één van de favorieten voor de wereldtitel behoort.

‘Mighty Mike’ zit in het onderste kwart van het speelschema, waar Gary Anderson naast hem de hoogst geplaatste speler is. De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland is de nummer zes van de wereld. Volgens het bracket is een finale tussen regerend wereldkampioen Gerwyn Price en Van Gerwen mogelijk. De 36-jarige Welshman komt als titelverdediger traditiegetrouw direct op de openingsavond in Alexandra Palace in actie. Ritche Edhouse of Lihao Wen wordt de eerste opponent.

Hoofdprijs van ruim 500.000 euro

Het WK darts begint op woensdag 15 december. De finale wordt op maandag 3 januari 2022 afgewerkt. De winnaar van het WK krijgt een cheque van ruim een half miljoen euro. Het volledige speelschema wordt eind van deze week bekendgemaakt, dan weten alle Nederlanders op welke dag ze voor de eerste keer in actie komen.

