Zware loting: Michael van Gerwen treft voormalig wereldkampioen, Dirk van Duijvenbode tegen titelhouder

De als derde geplaatste Van Gerwen, tevens vijfvoudig winnaar van het toernooi, treft in de eerste ronde Gary Anderson, de wereldkampioen in 2015 en 2016. Een pittige loting op papier, al verkeert de Schot niet in grootse vorm. Op de World Series of Darts Finals in Amsterdam ging Anderson meteen onderuit tegen Van Duijvenbode en ook op de World Matchplay in juli verloor The Flying Scotsman in de eerste ronde van Daryl Gurney.

Lees ook Danny Noppert krijgt 9-darter om de oren en strandt in halve finale Belgian Darts Open

Van Duijvenbode, die in 2020 de finale van de World Grand Prix verloor van Gerwyn Price, gaat voor het derde toernooi op rij de strijd aan met Clayton. Tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam won de Nederlander van de Welshman in de halve finale, waarna Van Duijvenbode in de finale ten onder ging tegen Price. Afgelopen weekend, tijdens de Belgian Darts Open, was het Clayton die revanche nam en met 6-4 won van Aubergenius. Uiteindelijk verloor Clayton in de halve finale van Andrew Gilding. Clayton is bovendien de titelhouder in de Morningside Arena in Leicester.

Danny Noppert is de derde Nederlander die tijdens de World Grand Prix aan de oche verschijnt. Na zijn plek in de halve finale op de Belgian Darts Open, waarin hij een negendarter om zijn oren kreeg van de uiteindelijke winnaar Dave Chisnall, speelt hij in de eerste ronde tegen de Duitser Gabriel Clemens.

Tijdens de World Grand Prix moeten spelers niet alleen de leg beëindigen met het gooien van dubbel, maar ook de leg beginnen met het gooien van een dubbel.

Volledige loting:

Gerwyn Price (1) - Martin Schindler

Joe Cullen - Damon Heta

Rob Cross (8) - Daryl Gurney

Madars Razma - Ryan Searle

Michael Smith (4) - Nathan Aspinall

Danny Noppert - Gabriel Clemens

James Wade (5) - Martin Lukeman

Ross Smith - Andrew Gilding

Peter Wright (2) - Kim Huybrechts

Callan Rydz - Krzysztof Ratajski

Jonny Clayton (7) - Dirk van Duijvenbode

Dimitri Van den Bergh - Dave Chisnall

Michael van Gerwen (3) - Gary Anderson

Brendan Dolan - Stephen Bunting

José de Sousa (6) - Adrian Lewis

Chris Dobey - Luke Humphries

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.