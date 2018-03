32 bezoekers aangehouden bij Masters of Hardcore in Den Bosch

'De meest gevaarlijke Chileen ter wereld' zit nu vast in Vught

14:13 VUGHT - De Amsterdams-Chileense crimineel Richard R.V. is maandag aangekomen in Nederland en geplaatst in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Rico de Chileen, zoals hij ook bekend staat, wordt verdachte van grootschalige drugshandel.