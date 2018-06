A59 weekeind lang dicht tussen Empel en Vlijmen

De afsluiting geldt voor verkeer in westelijke richting, van het knooppunt in de richting van Waalwijk. De weg wordt afgesloten van vrijdagavond 2 juni om 21.00 uur tot maandagochtend 25 juni om 6.00 uur.

Omleidingen

Het verkeer uit de richting Utrecht wordt vanaf Deil via de A15 omgeleid naar Gorinchem om daar via de A27 in de richting van Breda te rijden en vervolgens via Hooipolder over de A59 naar Waalwijk .