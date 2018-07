Aantal meldingen seksueel geweld Brabant-Oost blijft maar stijgen; Jeroen Bosch Ziekenhuis wil helpen

Tobias Schalken maakt strips maar dan anders

16 juli Kunstenaar Tobias Schalken heeft net een stripboek uitgebracht: Eldorado. Een stripboek? De Bosschenaar is vooral bekend als beeldhouwer, tekenaar en schilder. Hij exposeert in galeries en musea. Zijn sculpturen staan in de Kunsthal in Rotterdam en in Museum MORE in Gorssel bijvoorbeeld.