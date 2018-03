'Een stakker die verkeerde keuzes heeft gemaakt'

Politie denkt meer te weten over dode man in Ertveldplas in Den Bosch

15:04 DEN BOSCH - De politie denkt te weten wie de dode man is die maandagavond door vissers is aangetroffen in de Ertveldplas in Den Bosch. ,,We hebben het echter nog net niet voldoende sluitend om er uitspraken over te doen. Hopelijk na de sectie meer duidelijkheid'', aldus een woordvoerder van de politie.