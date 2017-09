Advocaten: 'Rechtszaak Pfaff moet opnieuw'

Beide advocaten pleitten voor Jannet van H. (34) die tot 19 jaar celstraf werd veroordeeld voor haar rol die zij speelde bij het doodschieten van Yvon Pfaff. Het stoffelijk overschot van hem werd in 2014 gevonden in een uitgebrande auto bij landgoed de Pettelaar in Sint-Michielsgestel.

Confronteren

Namens de echtgenoot bestreed advocaat Yannick Quint het oordeel van de rechtbank dat sprake was van een plan om Pfaff te doden. Volgens Quint werd Pfaff in een vakantiehuisje opgewacht door Erik van der H. om hem 'te confronteren'. ,,Erik accepteerde het wapen omdat hij niet wilde dat zijn broers ermee zouden rondlopen. Het is afgegaan toen Pfaff hem aanviel. Als mijn cliënt Pfaff met voorbedachte rade had willen doden dan had hij het licht niet eerst uitgedaan. Want in het donker is het natuurlijk lastig om goed te kunnen richten.''