Afblazen TenneT-klus 'vervelend' of 'hoofdpijndossier' voor Heijmans?

Rosmalense huisarts eerste arts ter plekke bij gevallen Steven de Jongh: 'Hij was snel behoorlijk helder'

18:03 Nederland werd maandag opgeschrikt door de tijdelijke vermissing van Trek-ploegleider Steven de Jongh. Huisarts Paul Jorna uit Rosmalen was maandagmiddag als een van de eersten bij De Jongh, toen de oud-wielrenner in Spanje in de buurt van een klein ravijn langs de weg werd gevonden.