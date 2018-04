Alle scholen in Den Bosch dicht vrijdag

Voorzitter van ATO Scholengroep Hans Tijssen zag dat 86 procent van de leraren wilden gaan staken. En ook Bram van Ek, Stichting Leijestroom, merkte dat de actiebereidheid nog steeds erg hoog is. ,,Op dat moment hebben we in overleg met alle besturen besloten om de scholen dicht te doen." Niet alleen omdat ze geen goed onderwijs kunnen bieden met zo weinig leraren. Ook omdat het voor ouders op deze manier duidelijk is; alle leerlingen zijn vrij die dag.



Ook de Jenaplanschool Antonius Abt, die niet is aangesloten bij één van de overkoepelende organisatie, laat weten geen les te geven vrijdag.