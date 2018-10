Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

Bossche bollen en Big League Chew geliefd bij jeugdtoer­nooi Gryphons

21 oktober DEN BOSCH - Voor de 34ste keer heeft honk- en softbalvereniging Gryphons het internationale Bossche Bollen Toernooi georganiseerd. Zaterdag en zondag deden in totaal - verdeeld over zes hoofdcategorieën - circa vijfhonderd jeugdspelers mee aan het evenement. Vanzelfsprekend waren de meesten volledig in de ban van het honkbal, softbal en de vereenvoudigde mixvariant beeball. Hier en daar lag echter de prioriteit op een andere sport: het onbeschroomd kanen van Bossche bollen. Alhoewel de Big League Chew óók zeer geliefd was.