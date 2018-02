Automobilisten in Brabant opgelet: mogelijk glad door hagel, code geel

43 teams strijden om de winst in BD Dorpenkwis 2018

20:50 VEGHEL - 43 teams doen op zondag 25 februari in de Koekbouw in Veghel mee aan de BD Dorpenkwis. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie die in 2017 werd gehouden; in De Pas in Heesch deden toen 22 ploegen mee.