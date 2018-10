Autotron Rosmalen vier dagen in december overdekt crosscircuit

SuperCross Brabant wordt eind december voor het eerste georganiseerd door het Helvoirtse evenementebureau V2 Facility van Lone Vonk en Bas Verhoeven. Beiden hebben vooral ervaring met grote paardensportevenementen. ,,Een van de zoons van Bas die van motorcross houdt vroeg eens aan zijn vader waarom hij nooit iets organiseert voor motorsporters. Zie hier het resultaat."

Ter voorbereiding op het evenement en om te polsen of er belangstelling is, bezochten beiden verschillende motorcrosswedstrijden. De animo is er zeker om in de winter dicht bij huis iets te kunnen doen, merkten ze. En Libéma zag er wel iets in om deze periode de hal ExpoDome van Autotron om te laten bouwen tot indoorcrossterrein.

Zo'n 1500 kuub droge klei is hiervoor inmiddels op het terrein van Autotron opgeslagen. Het is de basis voor het 400 meter lange circuit, met ondermeer een tunnel, dat is ontworpen door Freddy Verherstraeten.

Jeffrey Herlings

Lone Vonk verwacht er veel van. ,,Brabant is bij uitstek motorcrossprovincie. En door de successen van onder anderen Jeffrey Herlings is de sport momenteel extra populair. "

,,Het eerste weekend is echt bedoeld om de baan te leren kennen, zodat je goed voorbereid aan de wedstrijden kunt deelnemen. We hopen ook crossers te trekken die aan internationale wedstrijden meedoen. Die moeten in de winter normaal uitwijken naar Spanje om te trainen, maar het overdekte Autotron is hopelijk een goed alternatief."