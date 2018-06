Avondvierdaagse Den Bosch: zo gaat-ie beter, al weer een kilometer

Voordat het zover was, vrolijkten CV De Lempkes en CV De Vrolijke Jongens de wachtenden op het plein alvast op met hun carnavaleske deuntjes. Veelal waren het de ouders en/of verzorgers van de deelnemende kinderen, met fleurige ruikers in hun handen, hun hoopvolle blik vermengd met gepaste trots.

En ja hoor, rond kwart over acht waren onder aanvoering van tamboer-maître Inge van As van Jong Amantius de eerste wandelaars in aantocht. Het betrof een groep basisscholieren van de L.W.Beekmanschool, die zich onderscheidde met het hoogste percentage deelnemers. Op grond daarvan mocht de school even later de Stan Meeuwsen-bokaal in ontvangst nemen. De 10-jarige Teun Knops, leerling van groep 7, zwaaide met de bokaal alsof de Champions League veroverd was. "Ik heb telkens vijftien kilometer gelopen. Al met al was het goed te doen. Of ik vanavond vroeg naar bed ga? Ik dacht het niet, hè?", grijnsde het joch zelfverzekerd.

Volledig scherm Basisscholieren van de L.W. Beekmanschool waren na afloop door het dolle heen © Chris Korsten

Iris Menezes-Droog(11) was best blij dat het er weer opzat. "Op de tweede dag heb ik een blaar opgelopen. Die is automatisch opengesprongen; gelukkig hoefde-ie niet te worden doorgeprikt. Onderweg hebben we veel gekletst, met af en toe een liedje ertussendoor. Zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter, al weer een kilometer. Dat was de regel die we het vaakst hebben gezongen", wist ze na afloop te vertellen.

Een hoekje aan de andere kant van het plein was in beslag genomen door onder meer vertegenwoordigers van basisschool De Driestroom. Onder hen 'burgemeester' Jamal Majiti, geflankeerd door zijn 'wethouders' Milko van Wegberg en Toine Huijbregts die veel herrie produceerde met behulp van een ouderwetse ratel. De drie chique uitgedoste hoogwaardigheidsbekleders maakten een diepe buiging voor álle 56 leerlingen die hadden meegedaan.