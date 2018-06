Bastion Baselaar gaat mee met de tijd

Padel, feitelijk een combinatie tussen tennis en squash, is momenteel waarschijnlijk de snelst groeiende sport in Nederland. Steeds meer tennisclubs besluiten tot de aanleg van padelbanen, niet in de laatste plaats om méér leden te werven. "Vandaag de dag tellen we een kleine 800 leden. Een groot verschil met de situatie in 2005, toen we ruim 1300 leden hadden. Met de komst van padel binnen onze vereniging hopen we het ledental, dat overigens de laatste jaren redelijk stabiel is, geleidelijk weer wat op te krikken", verwoordt penningmeester Danyel Deckers.