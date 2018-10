Bestelauto zakt weg in gat na gesprongen waterleiding in Rosmalen

Architect Winy Maas kandidaat voor nieuw Theater aan de Parade

23 oktober DEN BOSCH – Architectenbureau MVRDV van Winy Maas uit Schijndel, bekend van onder meer de Glazen Boerderij in zijn woonplaats en de Markthal in Rotterdam en de bibliotheek in het Chinese Tianjin, is een van de vijf geselecteerde bureaus die voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade in Den Bosch in aanmerking komen.