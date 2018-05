Bevrijdingsfestival Den Bosch trapt af met fietsen

Column De winkel van de Verkadefa­briek mag niet verstoffen

7:00 Za 5 mei. De Verkadefabriek heeft een winkel. Schijnbaar was er een officiële opening, want de Bossche Omroep was daarbij. Bij die opening vertelde directeur Jan van der Putten dat de winkel al lang op het verlanglijstje stond, maar dan moest het wel 'echt iets bijzonders worden'. Anders hoeft het niet. 'We wilden geen kast die ergens achter in een hoek staat te verstoffen', zo sprak de directeur.