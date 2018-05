Bevrijdingsfestival Den Bosch: 'Voor vluchtelingen is vrijheid een droom'

"Geef de vrijheid door... Geef de vrijheid door." Omar Sbeini uit Damascus in Syrië staat even voor vijven te springen op het podium. De duizenden bezoekers schreeuwen mee tijdens het bijzondere moment waarbij alle festivals zaterdag met elkaar verbonden zijn. Grote ballonnen boven de hoofden worden door het publiek als het ware aan elkaar doorgegeven.



"Voor jullie is vrijheid een gemakkelijk woord. Voor een vluchteling is het een droom. Veel mensen zijn bang voor het lot van hun families die nog in Syrië zijn. Ze zijn niet vrij", laat Omar de mensen weten. Hij zat zelf tijdens de oorlog tien maanden gevangen in Damascus.