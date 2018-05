Bezoekers Nederlands Speciaalbier Festival in Den Bosch treffen het: ideáál bierweer

Hij is de langste man van Nederland. Rob Zwaan(49) uit Delft meet liefst 223 centimeter aan de lat. Samen met zijn jongere 'broertje' Ed die tien centimeter minder groot is, Manfred van Zadelhoff en Patrick Karssen heeft hij ruim een jaar geleden bierbrouwerij HappyFace Beers opgericht. De reusachtige broers staan nu achter de tap, om de festivalbezoeker onder meer te verblijden met een klassieke tripple.

"We hebben geen eigen brouwerij, maar huurbrouwen in Uitgeest, Delft en Sittard. Deze jongen met een alcoholpromillage van acht procent is tot stand gekomen op basis van de hopsoorten galena en citra. Voor de finishing touch is onder andere koriander en het witte deel van de sinaasappelschil toegevoegd. Hier in Den Bosch hebben we al snel mogen constateren dat velen er pap van lusten!", weet Zwaan.

"De warme temperatuur hè, die helpt zeker een handje. Het is ideáál bierweer", vult vice-voorzitter Tamara Oomen van het organiserende comité aan.

Blonde Godfried

Pal naast de gebroeders Zwaan staat brouwerij De Kluys uit de negorij Neerlangel. "We brouwen in de kluizenaarswoning van de vroegere paters. Ons dorp kent waarschijnlijk de hoogste brouwerijdichtheid van Nederland. Eén brouwerij op pakweg zeventig inwoners, waar vind je dat nog méér in ons land?", grapt medeoprichter Frenk Zegers. Zijn collega Dorus van de Rijdt presenteert de Blonde Godfried, die vandaag haar primeur beleeft en zich voor deze gelegenheid letterlijk in een kluis bevindt. "Dit nieuwe biertje loopt als een tiet, evenals onze tripple Godfried met den Baard. Tjonge, wat hebben wij het getroffen! Van bier drinken tot bier maken: uit de ene is de andere hobby ontstaan", lacht Van de Rijdt.

Helemaal aan de andere kant van het ramvolle plein wordt bier met een boodschap aan de man en de vrouw gebracht. Het product is van brouwerij Strijder uit Best, dat er de toepasselijke slogan 'proef de vrijheid' aan heeft gekoppeld. "Dit bier is een eerbetoon aan alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven op het spel hebben gezet voor de bevrijding. Het feit dat het gisteren Bevrijdingsdag was, berust louter op toeval", verduidelijkt Peter Spaan die in een van de bunkers van de voormalige legerbasis aan het brouwen is geslagen. "Ik heb tot nu toe twee biersoorten geproduceerd: eentje draagt een typisch Engels, de ander een typisch Amerikaans karakter. Ze zijn verkrijgbaar op een tiental verkooppunten waar zich tijdens de oorlog opmerkelijke gebeurtenissen hebben afgespeeld."