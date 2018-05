Bisschop De Korte zegent uitbreiding Sint-Jozefoord Nuland

Column Wéér praten over hoe laat de kroeg dicht moet is zinloos: beslis gewoon

12:45 Do 31 mei. Ook de komende vier jaar moeten we het weer doen met een ietwat oudere, blanke man in een grijs pak die zich op zijn eigen erfgoedhobby stort. Maar in de rest van het college van B en W zitten straks ook twee jongere wethouders. En dat dat leidt tot iets meer aandacht voor jongerencultuur in de stad, mag ook gezegd.