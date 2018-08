Blauwalg zit Wild Vlees dwars: voorstelling Boulevard afgelast

,,In het stuk gaan vijf performers het water in. We hebben nog geprobeerd een andere locatie te vinden, maar dat is niet gelukt", zegt Job Rietvelt van Wild Vlees. ,,Er is overal blauwalg aangetroffen."

Het in Den Bosch gevestigde gezelschap werkt sinds een half jaar aan de voorstelling. Het stuk, naar een idee van Francesca Lazzeri, ging vorige maand in première op het Over het IJ festival in Amsterdam en zou tot en met zaterdag in Den Bosch gespeeld worden. ,, We hebben een hoge kade nodig, het stuk gaat over vluchtelingen die op de kade klimmen. Dus water is absoluut noodzakelijk."