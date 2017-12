Boschvelders pakken samen uit met kerstboom; hoe is het met jullie buurtgevoel?

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Bossche wijk Boschveld. Dankzij zo'n vijftien bewoners van de Kamerling Onnesstraat staat sinds zaterdag een bijna acht meter hoge kerstboom op een plein bij de Ampèrestraat. ,,Een inmiddels verhuisde bewoner is er vijf jaar geleden mee begonnen. Wij gaan er mee verder als een gezamenlijk project.'' Dat zegt Yannick Quint die sinds zo'n drie jaar in de Kamerlingh Onnesstraat woont.

Volgens hem is de boom voor zo'n tweehonderd euro aangeschaft bij een Rosmalense kweker ('De lampjes houden het al heel wat jaren vol'). Hij heeft hem zaterdag gebracht. ,,Het planten was een flink karwei. Want de stam zit een meter in de grond. Na het planten hebben we met z'n allen de lampjes erin gehangen en gezellig zelfgemaakte glühwein gedronken. De klassieke piek is kapot. Er zit nu een lichtgevende pinquin bovenin. Hij staat er schitterend bij.''