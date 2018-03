Bossche basisscholen leiden zelf leraren op

50-jarig Satudarah-lid uit Den Bosch aangehouden voor witwassen: 'Dure vakanties, maar geen inkomsten'

17:09 DEN BOSCH - In een onderzoek naar witwassen, afpersen en zware mishandeling is vrijdagmorgen een 50-jarige man uit Den Bosch aangehouden. 'Hij ging op dure vakanties, zonder dat hij inkomsten had', meldt de politie.