Bosschenaar over explosie bij voordeur: 'Het was een klein ongelukje'

Eigenaar 'Febo-pand' Bossche Hin­t­ha­mer­straat: 'Verbouwing moet goedkoper'

16:29 DEN BOSCH - Het pand naast het in februari 2016 ingestorte Pearle-filiaal aan Bossche Hinthamerstraat wordt op zijn vroegst in mei of juni ingrijpend verbouwd. In mei vorig jaar gaf de gemeente de eigenaar al vergunning voor een verbouwing van het pand waarin een Febo-filiaal was gevestigd. Maar de Franse eigenaar die het gebouw in 2015 kocht voor 770.000 euro zou het te duur vinden bijna een half miljoen euro te besteden.