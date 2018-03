Bosschenaren staan terecht voor tientallen auto-inbraken

DEN BOSCH - Een Rosmalenaar (23) en vier Bosschenaren in leeftijd variërend van 20 tot 21 jaar staan dinsdag in Den Bosch terecht voor een aandeel in dertig auto-inbraken die in 2016 zijn gepleegd in Nederland. Ze zouden behoren tot een bende die vorig jaar in België is veroordeeld voor betrokkenheid bij minstens honderd auto-inbraken in Vlaanderen. Het vijftal wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.