Boswachters dumpen afval voor het Provinciehuis: 'We zijn geen vuilnismannen'

VIDEO + UPDATE Dode man (33) uit Waal gehaald na ernstig ongeval, grote zoekactie naar meerdere slachtoffers

10:30 BRAKEL - Bij een ongeluk in Brakel is in de nacht van donderdag op vrijdag een 33-jarige man uit Zaltbommel om het leven gekomen. Een auto kwam bij de Veerdam door nog onbekende oorzaak in de Waal terecht. Na een zoekactie door onder anderen duikers van de brandweer werd het voertuig gevonden, met daarin een lichaam.