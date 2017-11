Brabants ambulanceteam helpt in 'oorlogsgebied' Sint Maarten

Van wederopbouw is nog steeds weinig sprake. De bewoners leven nog steeds tussen het puin. Allemaal hebben ze hulp nodig, ook de hulpverleners. Iedereen is doodop. Het moreel bereikt een dieptepunt. ,,We móesten iets doen", vertelt Lianne van Driel die met haar team het werk van de hulpverleners op Sint Maarten ruim drie weken overnam op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 'Laat mij het maar even doen.' Zo simpel, maar zo ontzettend belangrijk.

,,De meldkamer op het eiland was zwaar beschadigd. Een deel van het personeel was verdwenen en de hulpverleners die er wel waren, hadden vaak zelf ook geen dak boven hun hoofd." Dat de ambulancedienst van Sint Maarten ontlast moest worden was duidelijk, maar voor Lianne van Driel met haar team ook daadwerkelijk die kant op mochten was het zeven weken later. ,,Maar eenmaal daar leek het alsof de orkaan gisteren nog had huisgehouden. Oorlogsgebied. Ik kan het niet anders omschrijven."

Veel tijd om erbij stil te staan was er niet. Lianne van Driel, Ruud Verhalle, André Hagenaars, Charl van der Wijst en Rogier Evenhuis (ambulanceteam Brabant Midden-West-Noord) gingen met nog twee andere Nederlandse teams de dag na landing meteen aan het werk. De meldkamer werd weer opgebouwd en bemand en in teams van twee reden ze met de ambulance het hele eiland over. Zware diensten want noodhulp was elke dag nodig. Vooral mensen die hun eigen dak probeerden te repareren belandden op de brancard. ,,Maar mensen bleken vooral ook behoefte te hebben aan een klankbord . Ze hebben moeten overleven en veel zitten nu nog steeds in de ellende. Ze zijn op. Getraumatiseerd. Ze hebben geen huis meer, geen werk en de toeristen blijven weg', aldus Lianne van Driel die inmiddels weer thuis is. Met een dubbel gevoel. ,,We hebben de ambulancedienst echt kunnen helpen. Ze hebben daar de tijd gehad om hun eigen zaken op orde te brengen. Niemand slaapt meer op de grond of in de auto. Ze zijn er nog lang niet, maar dankzij onze inzet kunnen ze er in elk geval weer even tegenaan."