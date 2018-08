Burgemeester Den Bosch voelt zich 'even klein' bij basketballers

Daarbij hoorde onder meer een ontmoeting met burgemeester Jack Mikkers. 'Ik voelde me even klein', twitterde de burgemeester. Met hem gingen de spelers op de foto voor het stadhuis. Ook kregen zij een rondleiding door het stadhuis en een vaartocht over de Binnendieze. New Heroes heeft er een jaarlijkse gewoonte van gemaakt om de spelersgroep zo kennis te laten maken met de stad. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Op zondag 23 september staat de open dag (Fandag) op het programma in De Maaspoort.