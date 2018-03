Burgemeester Mikkers sluit huis na schietpartij in Rosmalen, bewoner bekende van politie

Snelfietspad tussen Eindhoven en Den Bosch langs de A2

14:29 DEN BOSCH - Wethouders van de gemeenten Best, Eindhoven, Den Bosch, Vught en Boxtel hebben in het gemeentehuis van Boxtel een handtekening gezet onder de intentieovereenkomst die moet leiden tot de aanleg van een snelfietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven. Het was meteen het startsein voor het uitwerken van de als beste gekozen route voor het fietspad.