Horecanieuws: Carpaccio krijgt zijn eigen restaurant in Den Bosch: ‘Dit gerecht is een allemansvriend’

Samen met Bas Timmers start Van den Wildenburg de zaak. Timmermans heeft het idee al ongeveer 3,5 jaar geleden op een A4'tje gezet. Den Bosch is nu de eerste vestiging, als een pilot. ,,We zullen hier het concept finetunen", aldus Van den Wildenberg. ,,Om het daarna verder uit te breiden naar andere steden. We hebben het concept opgezet als franchiseformule, de nadruk ligt op afhalen en bezorgen. Wel zullen er in Den Bosch ook een aantal zitplaatsen komen om de carpaccio binnen te nuttigen. Voor de opening zullen we de kaart onthullen.”



Vast staat in elk geval dat op heel wat menukaarten in restaurants al variaties opduiken (denk aan groente-, en viscarpaccio’s). In de tweede helft van november moet het carpaccio-afhaal en -bezorgrestaurant in Den Bosch open, vertelt Van den Wildenburg. En dat moet gaan gebeuren in het pand waar tot voor kort restaurant De Zusjes zat aan het Hinthamereinde.