Communie minder populair, maar nog steeds in de mooiste jurk

Hij mag eindelijk z'n nieuwe schoenen aan. ,,Ze passen precies bij m'n broek en polo!" Simon (9) is een beetje gespannen. Hij doet vandaag z'n communie, samen met z'n broertje David van zeven jaar, die zich ook aan het aankleden is.

,,Ik hoop niet dat ik de hostie laat vallen. Welke hand moest ik ook alweer onder doen? Hij kijkt z'n vader aan. ,,Je hebt vanochtend met David nog geoefend", antwoordt Coen Swinkels. Hij heeft z'n nette pak al aan en ook z'n vrouw Dorieke is klaar voor de kerk. Dochter Hannah loopt nog rond in pyjama; haar nieuwe jurk ligt klaar op de bank.

Familietraditie

David en Simon zijn de enigen uit hun klas die vandaag communie doen. Dat was vroeger wel anders. ,,Maar scholen besteden er geen of in elk geval veel minder aandacht aan", vertelt Yvonne Koopman. Ze werkt al zo'n vijftien jaar met kinderen in de Sint-Janskathedraal. 'Die mevrouw van de kinderwoorddienst', zo kennen de meeste haar. En na al die jaren weet ze één ding zeker: de communie doen is nog steeds een familietraditie, maar het geloven zelf is verdwenen uit de cultuur van het dagelijks leven. ,,Vroeger wisten de mensen wanneer je je bijvoorbeeld moest aanmelden voor de communie. Tegenwoordig moeten we flyeren op scholen."

Alles nieuw

Toch meldden zich afgelopen jaren zo'n zestig kinderen, toen nog in samenwerking met de Sint Lucaskerk. Maar zestig was te veel, dus doet de Sint-Jan het dit keer voor het eerst alleen. En dat is niet makkelijk, want hoe bind je de communicantjes aan je kerk? Hoe zorg je dat ze iets meenemen van het geloof dat ze leren kennen in die paar keer dat ze 'verplicht' naar de kerk komen? ,,Van de achttien kinderen dit jaar zijn er misschien vijf of zes die vaker in de kerk zijn geweest. Voor de rest is alles nieuw."

Dus begin je bij nul. En dat betekent vooral veel uitleggen. Yvonne Koopman: ,,Kinderen spreken de taal van de kerk niet meer. Ze weten bijvoorbeeld niet wat genade, vergeving, zonde en verrijzenis betekenen. Ze weten niet hoe ze moeten bidden of wat communie überhaupt inhoudt."

Dus kwamen de kinderen, mét de ouders, vanaf november zo'n twee keer per maand naar de kerk. Leren hoe het moet. ,,En er hopelijk thuis nog een beetje over napraten." Een paar maanden waarin Koopman hoopt de kinderen te kunnen bereiken. Dat ze begrijpen wat geloven is. ,,Dat ze weten dat Jezus van ze houdt en dat ze zich welkom voelen in zijn kerk."

Limousine

Als de haren goed zitten en de schoenen zijn gestrikt, vertrekt het gezin Swinkels te voet naar de Sint-Jan, waar nog zestien andere kinderen uit Den Bosch op hun mooist verschijnen vandaag.

Ze komen niet allemaal te voet. Ook met een witte limousine, en een roze. Een koets met twee pony's. Heel veel strikjes, bloemetjes en pareltjes. Privéfotografen, een cameraman. De meisjes hebben duidelijk meer werk gehad aan hun outfit dan de jongens , maar allemaal zien ze er prachtig uit. Ze trekken veel bekijks.