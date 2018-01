Daglang gratis parkeren in Den Bosch? Dat kan met speciaal arrangement

Benefietconcert voor Good News Centre Kenya gehuld in Afrikaanse sferen

11:23 DEN BOSCH - Onderwijs geldt bijna altijd als dé sleutel naar de toekomst. Maar zonder (financiële) middelen is het lastig harken. In Kibagare, een sloppenwijk in Nairobi, is onderwijs geen vanzelfsprekendheid. Stichting Good News Centre Kenya organiseert jaarlijks een benefietconcert om met name individuele leerlingen en studenten te steunen. Maandagavond 15 januari in het Theater aan de Parade staat de wervelende show South African Road Trip: Celebrating Life op het menu. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Kenya.