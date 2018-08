Dansers met een handicap vinden elkaar in 'Common Ground'

Den Bosch populair bij plezier­vaart ondanks beperkt schutten Sluis 0

14:47 DEN BOSCH - Een enkele fietser stapt er even voor af. En sommige wandelaars houden de pas in. Deze woensdagochtend liggen er weer eens boten in de Bossche Sluis 0. Dat is vrij apart. Want nadat deze sluis jarenlang dagelijks meerdere keren werd geopend, gebeurt dat sinds drie jaar slechts een paar keer per week. Het Máximakanaal is een alternatieve vaarroute voor dit gedeelte van de Zuid-Willemsvaart. Maar dat vindt niet iedereen even geslaagd.